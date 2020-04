Riomaggiore, uova di cioccolato in dono ai più piccoli

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi il Comune di Riomaggiore ha consegnato, grazie all’aiuto della Protezione civile, le uova di Pasqua a tutti bambini del Comune (fino a 14 anni). Un gesto simbolico per far sentire la vicinanza dell’amministrazione in questo momento così difficile.

Insieme all’uovo è stata consegnata una lettera di auguri e di incoraggiamento da parte del sindaco Fabrizia Pecunia.



Domani saranno pubblicati sui social del Comune tutti i disegni e le riflessioni che i bambini e i ragazzi vorranno condividere con la loro comunità. Questi disegni rimarranno esposti presso il palazzo comunale.

Le uova sono state acquistate dall'associazione ABEO Liguria Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico Onlus ed il ricavato servirà a finanziare "La Grande Casa dei Capitani Coraggiosi”, per accogliere e sostenere le famiglie dei bambini malati di tumori e leucemie in cura all’Istituto Giannina Gaslini di Genova.