Riomaggiore si prepara all'Holistic Day

Cinque Terre - Val di Vara - Appuntamento a Riomaggiore domani, venerdì 3 luglio, con Holistic Day. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno per tutta l’estate sotto il nome de “La Via dell’Essenza”. Una giornata che partirà alle 9 e si concluderà alle 20 interamente dedicata al settore olistico nella quale saranno proposte attività, lezioni, itinerari e trattamenti che saranno solo un assaggio di ciò che diventerà per turisti e abitanti un appuntamento quotidiano con il mondo del settore olistico a partire da mercoledì 8 luglio fino a settembre: lezioni di yoga, meditazioni guidate, trekking meditativi, reiki, massaggi, aromaterapia, trattamenti energetici, osteopatia.

“Le Cinque Terre, lo sappiamo, sono un luogo suggestivo dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e culturale, ma non tutti sanno che hanno un grandissimo valore anche per l’aspetto spirituale” afferma Stefano Di Gangi, tra gli ideatori che hanno maggiormente creduto nel progetto. “Cinque Terre, cinque elementi che convivono in armonia: la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco… e lo spirito. La magia e l’incanto che regna in questo particolare angolo di mondo deriva dalla relazione che l’uomo nel corso dei secoli ha instaurato con gli elementi, plasmando la natura ma a sua volta facendosi modellare da essa, dalla sua conformazione ma anche dalla sua potenza energetica intrinseca. Un’infinita fonte di bellezza che ancora oggi e sempre più può essere il canale attraverso cui guardare alla vita e a noi stessi in maniera più profonda per modellarci verso uno stile di vita i cui pilastri siano le relazioni umane, il benessere, la sostenibilità. In altre parole la destinazione Cinque Terre può essere una meravigliosa opportunità per conoscere noi stessi, la nostra bellezza interiore e contemporaneamente riscoprire i veri valori umani.”



Venerdì 3 luglio - Riomaggiore

LA VIA DELL’ESSENZA presenta “HOLISTIC DAY”

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI PRESENTAZIONE



La giornata del 3 luglio è ricca di attività in contemporanea e inizia la mattina alle 9. L’appuntamento è all’affittacamere Arcobaleno in Via del Santuario, accanto al punto informativo turistico. Se da un lato gli appassionati di escursioni potranno partecipare al trekking meditativo della durata di due ore che Mattia Confalonieri di Namastrails condurrà da Riomaggiore a Cacinagora (il primo insediamento umano delle Cinque Terre nella zona collinare sopra a Riomaggiore), dall’altro, alla terrazza dell’Arcobaleno, i più attenti alle discipline motorie potranno dedicarsi a una lezione di yoga con Gabriele Musetti. Benessere, consapevolezza, longevità saranno le parole chiave che accompagneranno anche la successiva meditazione guidata dalle 10 alle 11 da NamaStè che ci proporrà un viaggio multisensoriale tra musica, mantra, espressioni corporee e vocali verso il lato più interiore di noi stessi attingendo dagli elementi naturali delle Cinque Terre e unendo la spiritualità alle recenti scoperte scientifiche nel campo della meccanica quantistica. Dalle 11 alle 12 sarà il momento per un’esperienza completamente fuori dal comune: Gianluca Pezzino ci presenterà “Vibrancy of life” un sistema terapeutico completo ed integrato di riequilibrio energetico a partire dai chakra per mezzo di aromaterapia, cromoterapia, cristalloterapia, affermazioni di guarigione per raggiungere armonia nella relazione con noi stessi, gli altri e l'intero universo.

Dalle 12 alle 13 verrà presentato il programma di luglio, agosto e settembre e tutti gli operatori che durante l’estate incontreremo lungo “La Via dell’Essenza” tra cui anche Evelina Davini, Giorgio Comandini e Marianna Moretti, istruttori di yoga che ci guideranno verso movimenti consapevoli per migliorare tono, postura e flessibilità ma anche per introdurci verso una nuova visione della vita e nuove connessioni neurologiche.

Dopo una pausa nelle ore più calde, il ciclo riprenderà alle 16 con la meditazione guidata di NamaStè, per cedere il posto alle 17 alla terapia energetica “Vibrancy of Life” fino alla conclusione degli incontri di gruppo alle 18 con lo Yoga di Gabriele Musetti. Namastrails invece proporrà dalle 17 alle 19 un secondo trekking meditativo fino al Santuario della Madonna di Montenero.

Nell’arco della programmazione, ampio spazio verrà dato anche ai trattamenti individuali indirizzati alla cura dello stress, del dolore e dell’ansia ma anche al superamento di blocchi emozionali e psicologici. Per cui dalle 10 alle 12 e in ripetizione dalle 17 alle 19 sarà l’occasione di conoscere il reiki di Paola Andreoli, i massaggi con olii essenziali di Chiara Pusceddu e infine l’affascinante mondo dell’osteopatia bioenergetica di Andrea Zilioli.



IL PROGRAMMA IN BREVE



Mattina

9.00 – 10.00 yoga con Gabriele Musetti

10.00 – 11.00 meditazione guidata con NamaStè

11.00 – 12.00 Vibrancy of Life con Gianluca Pezzino

9.00 – 11.00 trekking meditativo da Riomaggiore a Cacinagora con Namastrails

10.00 –12.00 trattamenti individuali di reiki con Paola Andreoli, massaggi olistici con Chiara Pusceddu, osteopatia bioenergetica con Andrea Zilioli

12.00 – 13.00 presentazione del programma estivo



Pomeriggio

16.00 – 17.00 meditazione guidata con NamaStè

17.00 – 18.00 Vibrancy of Life con Gianluca Pezzino

18.00 – 19.00 yoga con Gabriele Musetti

19.00 – 20.00 saluti finali

17.00 –19.00 trekking meditativo di gruppo da Riomaggiore al Santuario della Madonna di Montenero con Namastrails

17.00 –19.00 trattamenti individuali di reiki con Paola Andreoli, massaggi olistici con Chiara Pusceddu, osteopatia bioenergetica con Andrea Zilioli.