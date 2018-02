Riomaggiore, partiti i lavori per l'isola ecologica

Cinque Terre - Val di Vara - I riomaggioresi presto saranno dotati di un "ecobancomat", una card sulla quale accumuleranno punti in base alla quantità conferita di rifiuti riciclabili e speciali conferiti. Punti attraverso i quali gli utenti potranno avvalersi di sgravi sulla tariffa o altri benefit di consumo, comunque legati alla raccolta differenziata. E' partito infatti in questi giorni alla Zorza, sopra al paese, il cantiere per la costruzione dell'isola ecologica che, oltre al punto informazioni permanente, ospiterà i vari cassoni per le diverse tipologie di rifiuti, così come contenitori per la raccolta dei rifiuti più "pesanti", come i toner esausti, le batterie, i farmaci scaduti. Un'evoluzione per il borgo delle Cinque Terre nell'ottica di un potenziamento del porta a porta, così da poterlo ampilare alle utenze domestiche. Qualcosa di analogo a quanto avverrà prossimamente a monte di Vernazza e Monterosso che condiveranno un'isola ecologica di zona.