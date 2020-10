Riomaggiore, nuovo step per il progetto Wayfinding

Cinque Terre - Val di Vara - Decimo incontro del Tavolo di lavoro permanente dedicato al turismo a Riomaggiore. Nel corso della riunione online, tenutasi alla presenza della Commissione turismo, è stato presentato il progetto wayfinding e segnaletica del Comune di Riomaggiore, redatto dalle società Nonoise S.r.l. e Fabrica Società cooperativa a rl, rappresentate rispettivamente da Jacopo Guastini e dall’architetto Daniela Cappelletti.

Il tavolo è stato voluto e portato avanti dal sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia. Il progetto mira a de?nire lo sviluppo di un piano strategico di comunicazione ed identità visiva del territorio, dando la possibilità di esplorare i borghi, raccontarli e renderli percorribili, utilizzando la segnaletica come strumento principale di identi?cazione e comunicazione.

Così la progettazione degli elementi dell’identità visiva e la realizzazione del sistema segnaletico vogliono essere un primo passo verso una percorribilità migliore, presentando al meglio ciò di cui il Comune è ricco ma poco conosciuto: la sua storia e i suoi valori.

“Gli obiettivi del modello presentato - si legge in una nota del Comune di Riomaggiore - sono volti adccogliere i visitatori con una segnaletica dal design moderno, attuale, accattivante per dimostrare attenzione a un pubblico internazionale da un lato e rafforzare l’identità della comunità dall’altro. Puntano anche a migliorare l’esperienza del visitatore riducendo le frustrazioni di chi arriva per la prima volta nel Comune di Riomaggiore aumentando il senso di sicurezza delle persone in visita e promuovere il turismo mettendo in evidenza non solo le destinazioni chiave ma soprattutto i percorsi che portano ad una maggiore conoscenza dei borghi, della loro storia e della loro cultura contribuendo a delocalizzare i visitatori distribuendone l’impatto su tutto il territorio. Inoltre il progetto punta a fornire una segnaletica dal design studiato accuratamente ma con soluzioni installative a bassa manutenzione. Appena sarà disponibile la quantificazione economica, relativa alla fornitura della segnaletica e all’installazione, sarà convocato l’Osservatorio sull’imposta di soggiorno per condividere le modalità di finanziamento e la tempistica di realizzazione”.

“Ringraziamo la Commissione turismo - conclude la nota - per il supporto e per aver seguito tutte le fasi di progettazione, che hanno richiesto numerosi sopralluoghi anche sul campo”.