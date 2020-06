Riomaggiore, l'amministrazione incontra gli alunni

Cinque Terre - Val di Vara - Il 23 giugno alle ore 10.30, in piazza del Vignaiolo, l’Amministrazione comunale di Riomaggiore incontrerà i ragazzi della 5^ elementare e della 3^ media, alla presenza della dirigenza scolastica e degli insegnanti.



"In conseguenza delle vigenti disposizioni - affermano da Palazzo civico -, non è stato possibile salutarci di persona, come di consueto. Tuttavia, vista l’importanza del momento, abbiamo voluto incontrare i ragazzi, anche se solo in parte, per salutarci e confrontarci su questo periodo trascorso e sulle loro aspettative future. La mancanza della scuola, presenza fondamentale nella loro vita anche come luogo di socialità e condivisione, è stata solo in minima parte mitigata dalle lezioni on-line che sono state gestite grazie all’impegno del corpo docente, chiamato a rispondere ad un compito ancora più gravoso. Vogliamo ringraziare le famiglie e tutti gli insegnanti per il prezioso lavoro svolto anche in queste condizioni, così difficili e straordinarie, e per la disponibilità ad incontrarci. Il nostro impegno vicino ai ragazzi continua, vogliamo far sentire loro la nostra presenza costante e supportarli in ogni modo, in quanto rappresentano il futuro della comunità".