Riomaggiore e il ritorno della Sagra dell'uva dpo 27 anni

Cinque Terre - Val di Vara - Quasi trent'anni di assenza, ma la Sagra dell'Uva di Riomaggiore è tornata. Per rimanere. "Sono state tre giornate dense di avvenimenti, tre giornate nelle quali i riomaggioresi si sono riappropriati del proprio paese e della propria identità. Una grande festa, la festa di tutti noi - sancisce in una nota il Comune - Queste giornate hanno dimostrato che lo spirito di comunità e la collaborazione tra generazioni sono valori fondamentali per il vivere comune, soprattutto in una comunità come la nostra in continua evoluzione".

Una festa a trazione femminile. "Passione, coraggio e determinazione hanno permesso alle donne del Comitato Sagra dell'uva, Amy, Erika, Elisa, Chiara e Greta di trasformare in realtà il sogno di tutti noi. Grazie di cuore ragazze e grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento (e sono davvero tanti!). I bambini, grandi protagonisti, hanno vissuto qualcosa che rimarrà per sempre nei loro e nei nostri cuori".



"Oggi è stato anche il giorno dei ricordi, un pensiero è andato a coloro che in passato avevano lavorato tanto tanto per la sagra e per il paese. Il rione che si è aggiudicato il famoso grappolo d’oro è stato Simaatera, ma il vero vincitore è stato Riomaggiore. Continuiamo in questo percorso, questa è la via che dobbiamo perseguire, la strada della condivisione e della collaborazione".