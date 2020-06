Riomaggiore e Manarola, inizia la manutenzione sulle dighe

Cinque Terre - Val di Vara - Sono iniziati i lavori sulle dighe del Comune di Riomaggiore. In questa prima fase che terminerà, tempo permettendo, entro sabato 13 giugno, è stata fatta attività di salpamento del materiale sul fondale e sarà portato nuovo materiale (per circa 2000t), per permettere l’inspessimento della diga della marina di Riomaggiore sul lato esterno (quota residua del finanziamento del Provveditorato dell’anno 2016).



Dal 15 giugno inizieranno quattro cicli di lavorazione riferiti ai finanziamenti ottenuti a seguito della mareggiata del 2018: un primo finanziamento è stato ottenuto dal Provveditorato e prevede l’apporto di nuovo materiale per entrambe le dighe, sia della marina di Riomaggiore che di Manarola (termine lavori 27 giugno); un secondo finanziamento è stato ottenuto dal Comune (Fondi Regionali di Protezione civile di circa 500.000€) e prevede il completamento della diga della marina di Riomaggiore con apporto di 6.000t di materiale (termine lavori 15 luglio); un ulteriore finanziamento è stato ottenuto dal Comune (Fondi Regionali di Protezione civile di circa 150.000€) e prevede salpamento e apporto di nuovo materiale per la ricostruzione della diga del Silos scafi stazione di Riomaggiore (termine lavori 27 giugno).



Questi lavori sono fondamentali per il nostro territorio, in particolare per dare completamento alla diga della marina di Riomaggiore che sarà finalmente potenziata ed efficiente. Durante queste fasi lavorative sarà effettuata anche una attività di salpamento sulla diga della Fossola, preparatoria al progetto di potenziamento della diga stessa, progetto che sarà appaltato entro settembre 2020 (finanziamento ottenuto dal Comune - Fondi Regionali di Protezione civile di circa 150.000€). Entro settembre 2020 sarà appaltato il lavoro di completamento della diga di Manarola (finanziamento ottenuto dal Comune - Fondi Regionali di Protezione civile di circa 300.000€).



Nella settimana dal 8 al 12 giugno sarà effettuata una lavorazione di spianamento della spiaggia della Fossola per agevolare la fruibilità della stessa. Il tema dei lavori alle marine è emerso anche durante lo scorso incontro del tavolo di lavoro permanente e nella riunione di domani sarà affrontato in modo puntuale il tema della programmazione dei lavori, sia per quanto riguarda Manarola che Riomaggiore.