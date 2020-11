Riomaggiore, due mesi di lavori per rinforzare la scogliera

Cinque Terre - Val di Vara - A partire dalla giornata di domani fino al prossimo 3 gennaio la scogliera della marina di Riomaggiore sarà oggetto di interventi consistenti. Ad occuparsene sarà la società “C.E.M. S.p.a.” che effettuerà con proprio personale e con idonei mezzi nautici gli interventi consistenti nel ripristino della sezione della mantellata della scogliera esistente mediante

posizionamento di circa 6.200 t di scogli di peso superiore a 7 tonnellate, posti in opera mediante pontone attrezzato con benna idonea e salpamenti localizzati a mezzo pontone attrezzato degli scogli fuori sagoma, fuori acqua e in acqua, che potrebbero costituire pericolo per la navigazione, circa 300 t. Nel periodo di tempo sopraindicato e nelle zone interessate dalle operazioni in parola sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca, la balneazione, nonché qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea, estranee alle medesima. È fatto obbligo alle navi ed ai natanti in transito di tenersi ad una distanza di 50 metri dai mezzi operanti, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione.