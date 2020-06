Riomaggiore, da oggi è aperta la spiaggia di Fossola. Rinviata l'attivazione della App

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore informa la cittadinanza che è stata disposta in data odierna l'apertura della spiaggia della Fossola: "Alla luce dell’esigenza di far partire la balneazione, abbiamo ritenuto necessario provvedere alla riapertura della spiaggia anche in assenza della delimitazione degli spazi. A causa del mal tempo, non è stato possibile effettuare le lavorazioni previste (spianamento e definizione stalli) che saranno effettuate appena possibile. Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente".



E' rimandata l’attivazione della App SpiaggiaTi, in tutto il territorio comunale, alla conclusione dei lavori.



(foto: repertorio)