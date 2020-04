Riomaggiore "blindata", il sindaco vieta i cantieri nel borgo

Cinque Terre - Val di Vara - I cantieri nel Comune di Riomaggiore non s'hanno da fare. Non ci sono spazi sufficienti per garantire la sicurezza di tutti e quindi il primo cittadino Fabrizia Pecunia ha stabilito un'ulteriore stretta sulla normativa regionale. I sindaci infatti possono stringere le maglie e in proposito ha emesso un'ordinanza. A spiegare il provvedimento e a fare il punto della situazione sul Comune che amministra è la stessa Pecunia. Un pensiero, poi, va alle immagini dell'anno scorso quando il primo Comune delle Cinque Terre che si incontra sulla via era letteralmente preso d'assalto da turisti di tutto il mondo. Con un pizzico di incertezza, a Riomaggiore si va avanti con il primo pensiero a tutti i residenti, circa il 40 per cento, ha più di 65 anni.



“Era necessaria una stretta sui cantieri – spiega a Città della Spezia -, abbiamo avuto una serie di segnalazioni e io stessa mi sono resa conto che aprirne, oppure farne tornare attivi, in questo momento può rispecchiare un rischio per la popolazione. Non ci sono molte alternative: Riomaggiore ha carruggi, spazi stretti, in alcuni casi le persone non potrebbero passare da strade di servizio necessarie. Un cantiere a Riomaggiore, adesso e nella fase sanitaria che stiamo vivendo non è compatibile con il territorio. Non possiamo dimenticare la complicata situazione sanitaria dell'Asl 5, significherebbe mettere a rischio le persone del territorio e io sono disposta a riaprire: devono esserci delle specifiche e dei protocolli. Inail non ha ancora mandato quelle da applicare, è complicato per gli amministratori fare le verifiche e garantire la sicurezza. Non si tratta di rinvii all'infinito però in questo momento non posso arginare un cantiere”.

“L'ordinamento in atto – prosegue – lo avevo già attuato in precedenza, prima dei Dpcm, perché nel territorio avevo dei cantieri che non potevo gestire. Mentre le grandi ditte avevano già deciso di chiudere, i piccoli cantieri hanno maggiori difficoltà. Quindi in condivisione con i carabinieri abbiamo fatto questa scelta e credo che questa scelta abbia portato a effetti positivi”.



Le scelta di “blindare” il territorio è supportata anche da un'analisi dal punto di vita sanitario. “In questa emergenza nel Comune abbiamo riscontrato tre casi: abbiamo avuto una persona che ha avuto il decorso della malattia in casa, la persona convivente ha fatto la sua quarantena e ora ne sono usciti entrambi. Abbiamo avuto una terza quarantena per la quale stiamo aspettando da Asl la conferma che sia finita. Al momento abbiamo ricevuto solo il report, ma non è sufficiente, serve un'ulteriore conferma che tarda ad arrivare. La popolazione che amministro per il 40 per cento ha più di 65 anni ed è chiaro che l'attenzione è massima, parliamo di numeri altissimi”.



Riomaggiore, Manarola. Borghi incantevoli che da decenni lasciano a bocca aperta tutti i visitatori per i loro scorci indimenticabili e quell'aria unica che si respira solo alle Cinque Terre. Un'aria che per assurdo nei giorni “dei picchi” dei visitatori è diventata irrespirabile, con i turisti ammassati che quasi non potevano camminare nei carruggi. Questo era un anno fa, a ridosso del ponte del 25 aprile, ora l'aria è diversa. Riomaggiore e Manarola rimangono di una bellezza indescrivibile ma sono deserte, vuote, immobili e rinfrescate dalla brezza che arriva dal mare.

“Vedere le foto 'di ieri' e di oggi in piena emergenza coronavirus fa naturalmente impressione – spiega Pecunia -. E' bello il pensiero di vivere momenti di solitudine, in condizioni di normalità. In queste dettate dall'emergenza Covid-19 è l'immagine di un dramma. Speriamo nella ripresa del turismo ma in parte dovrà essere convertita l'offerta. Chiaramente in una prima fase dovremmo puntare al turismo nazionale che tarderà ad arrivare. Dovremmo organizzarci, non operare in ordine sparso e dobbiamo cercare di migliorare da ogni punto di vista. Sono le basi per creare un'offerta turistica più compatibile anche con quello che è questo territorio”.



Il tema della sicurezza e del distanziamento sociale, per evitare i contagi, ha Riomaggiore ha un'altra dimensione: “I nostri spazi – conclude il sindaco – sono piccoli. Anche se in alcuni casi non si prestano le condizioni per l'assembramento si dovrà fare un ragionamento graduale. Per tutto”.