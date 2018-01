Rifiuti ingombranti, a Calice scatta il ritiro su prenotazione

Cinque Terre - Val di Vara - A partire da Gennaio 2018 nel territorio comunale di Calice al Cornoviglio il servizio gratuito di raccolta degli ingombranti sino ad oggi organizzato su date calendarizzate anticipatamente di sei mesi in sei mesi, verrà integrato con la prenotazione al numero verde ACAM 800487711 ed il primo servizio si terrà nelle località di Usurana e Pantanelli il 13 Gennaio.

In base alla nuova organizzazione chi vorrà consegnare ingombranti il giorno stabilito per la propria zona di residenza, dovrà prenotare il servizio al numero verde comunicando quantità (massimo 3) e tipologia degli ingombranti.

Tale informazione consentirà al gestore del servizio di organizzarlo per tempo migliorandone qualità ed efficienza ed evitando mancate raccolte dovute all’eccesso di materiale.

“Nel corso del primo anno e mezzo - spiega il consigliere delegato all’Ambiente Marco Angeletti - il servizio nel complesso ha funzionato molto bene ma vi sono state occasioni in cui i cittadini non hanno rispettato il limite dei 3 pezzi per utenza sovraccaricando il punto di raccolta.

In tali casi l’operatore riempito il mezzo in dotazione non poteva completare il giro programmato creando a cascata ritardi, disservizi ed incrementi di costi. Per risolvere tale problematica e di concerto con il gestore, abbiamo quindi inserito la prenotazione sulla base della quale l’operatore ritirerà solo ed esclusivamente i pezzi (massimo 3 ) prenotati.

Il calendario relativo al primo semestre 2018 è già stato divulgato e distribuito alla popolazione che invitiamo a rispettare la nuova procedura.”