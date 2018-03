Riccò, Pignone e Monterosso unite per aiutare i bambini di Sornano dopo il terremoto

Cinque Terre - Val di Vara - Si stanno organizzando per il 25 marzo di Riccò, Pignone e le Cinque Terre quando ospiteranno 40 bambini provenienti da Sarnano in provincia di Macerata, duramente colpite dal terremoto del 2016 che devastato le Marche.

Nei giorni scorsi a Riccò si è tenuta una riunione tecnico operativa nella sede della Croce Rossa



La Croce rossa di Riccò e le Pubbliche Assistenze delle Cinque Terre e Pignone, sono state nel Natale del 2017 a Sarnano a portare regali e un poco di conforto morale alla popolazione colpita così duramente.



"Ora i bimbi vogliono venire a trovarci - commenta Michela De Simoni presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Monterosso - . Domenica 25 marzo sarà una giornata diversa, una giornata di gioia, perché è veramente difficile dimenticare lo sguardo incredulo ed i sorrisi nel vedere le nostre divise arancioni, simbolo di pace, che ci hanno accolto quel 20 dicembre dello scorso anno".



I bimbi partiranno da Sarnano alle prime luci dell'alba di sabato 24 direzione Genova e Acquario, ad accoglierli per una veloce visita anche al centro storico della città il Sindaco di Ricco Loris Figoli accompagnato da una squadra della CRI.

Poi al ritorno sosta e pernottamento al Santuario di Soviore, per essere in piazza Garibaldi a Monterosso domenica, la giornata sarà intensa.

In piazza sarà allestito un vero e proprio campo sportivo con varie postazioni di gioco curato nei minimi dettagli dallo staff della quarta edizione di Sciacchetrail, nell' occasione i bimbi giocheranno e pranzeranno con i coetanei delle Cinque Terre.

Un presidio slowfood farà da cornice alla lunga giornata, organizzata con il patrocinio del Comune di Monterosso.



Per l'occasione farà gli onori di casa il Sindaco Emanuele Moggia, uno tra i tanti volontari che si recarono nei comuni colpiti dal terremoto nel 2016 a portare aiuti e conforto.

Nell'agosto del 2017 i volontari di Monterosso e Padre Renato del Convento dei Capuccini, con una serie di feste ed eventi raccolsero ed inviarono ad Amatrice oltre 20 mila euro, usati da Don Savino Parroco di Amatrice per aiutare la nascita di micro imprese di alcune persone del posto che persero tutto.

Chi volesse contribuire mettendo a disposizione qualche ora della giornata, può tranquillamente contattare gli organizzatori, la festa si preannuncia molto bella, partecipate numerosi.