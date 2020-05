Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Follo comunica che l’isola ecologica sita in via Greti di Durasca riaprirà in modo ordinario da lunedì 11 maggio 2020 coi seguenti orari: lunedì: 8/13, mercoledì: 14/19, sabato: 8/13.



L'amministrazione raccomanda il rispetto dei protocolli di sicurezza in atto causa Covid-19.