Riaperto dopo i lavori il sentiero "La Beccara" fra Riomaggiore e Manarola

Ricostruiti e stabilizzati 49 muri in pietra e sistemati quasi trecento scalini. Pecunia: "Restituita alla fruibilità storica via di collegamento fra i borghi".

Cinque Terre - Val di Vara - Con l’invio del verbale di riconsegna del sentiero redatto dalla direzione lavori e la revoca dell’ordinanza di chiusura del Comune di Riomaggiore, il sentiero REL n. 531- più noto come "la Beccara" è da oggi ufficialmente aperto agli escursionisti ed ai cittadini.



Le opere realizzate dall’Ente Parco consistono nella sistemazione e rifacimento di 212 scalini in pietra e 66 in legno; la ricostruzione e stabilizzazione di 49 muri in pietra; la realizzazione di oltre 270 metri di staccionate in legno; ed infine l’ottimizzazione e gestione delle acque meteoriche. La prossima settimana inoltre il percorso sarà integrato con la cartellonista REL già adottata dal Parco sulla propria rete sentieristica.



“Siamo felici di restituire alla fruibilità questa storica via di collegamento verticale tra i borghi di Riomaggiore e Manarola, tanta cara alla comunità locale - sottolinea Fabrizia Pecunia, Sindaco di Riomaggiore e Vice Presidente del Parco - La Beccara oggi più che mai rappresenta una ricchezza del nostro patrimonio culturale ed escursionistico.”