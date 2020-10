Riaperto accesso alla Fossola, in inverno i lavori di consolidamento

Cinque Terre - Val di Vara - In attesa dell'arrivo dell'inverno, per un intervento di consolidamento, finanziato con risorse ministeriali, per 600.000 euro, è stato riaperto l'accesso alla spiaggia della Fossola di Riomaggiore. Sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza della parete, ma stante le condizioni della stessa in occasione di condizioni meteo avverse si provvederà a richiudere l'accesso condizionando la riapertura ad una verifica tecnica da effettuarsi al termine dell'evento metereologico.