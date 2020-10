Revisione Puc Levanto, proposte entro il 31 luglio

Cinque Terre - Val di Vara - Il termine ultimo per presentare le schede con proposte di revisione del Puc (Piano urbanistico comunale) attuale di Levanto scade il 31 luglio, come deliberato dalla giunta comunale a giugno. dopo di che le proposte saranno prese in carico dal gruppo di lavoro di tecnici che sta seguendo per conto del Comune la revisione dell'attuale PUC. Così Luca Del Bello, vicesindaco della cittadina rivierasca: "La revisione del Puc attuale è un passaggio importantissimo per il territorio e l'economia levantese e una opportunità di sviluppo in un momento difficile come quello che stiamo attraversando".