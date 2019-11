Reti elettrosaldate da Riomaggiore a Vernazza per difendersi dai cinghiali

Cinque Terre - Val di Vara - Per difendere le aziende agricole dagli ungulati servono strutture adeguate. Per questo motivo il Parco nazionale delle Cinque Terre ha aperto un bando per affidare la realizzazione di ulteriori sistemi per la difesa delle colture.

Chiusa la gara è stata individuata anche l'azienda che realizzerà il provvedimento si tratta di un'impresa trentina, originaria di Mezzano, che provvederà a realizzare una serie di protezione per difendere le zone agricole dalle continue irruzioni dei cinghiali. L'intervento prevede 138mila euro circa di spesa.

"Il progetto prevede la messa in opera di pannelli elettrosaldati ancorati a pali in legno nelle aree a maggiore vocazione agricola dei Comuni di Riomaggiore e Vernazza che passeranno anche da Corniglia - si legge in una predente nota del parco -. La scelta dei tracciati sui quali insisterà l'opera ha tenuto in considerazione la necessità di coniugare la protezione dei vigneti e la disponibilità di percorsi già esistenti e facilmente raggiungibili, possibilmente pubblici come strade e sentieri comunali o provinciali".



"L'obiettivo dell'intervento - conclude la nota - è quello di attivare azioni preventive a protezione delle aree coltivate a vite, in attuazione del piano di controllo degli ungulati approvato dall'ISPRA nel rispetto delle indicazioni della Legge N. 394/91 e delle Linee Guida nazionali per la Gestione del Cinghiale".