Restaurato il campanile di Santa Maria di Lagorara

Cinque Terre - Val di Vara - I? contributi nazionali dell’Otto per mille, per quanto sempre generosi, non sono certo sufficienti per soddisfare tutti i necessari interventi di salvaguardia e di recupero del patrimonio religioso del territorio. Ma quando a quei contributi si uniscono la passione e l’affetto dei fedeli per le loro chiese, allora possono avvenire anche veri e propri “miracoli”. E’ quanto avvenuto a Santa Maria di Lagorara, in alta Val di Vara, località del comune di Maissana dove vivono stabilmente poche decine di persone, tutte però molto legate da sempre alla loro chiesa, come lo sono coloro che per le più diverse ragioni oggi vivono altrove. Così, quando dalla caduta di alcuni calcinacci si è compreso che l’antico campanile di “Santa Màia”, come si dice in dialetto, doveva essere restaurato, gli abitanti si sono rimboccati le maniche. La diocesi, con l’Otto per mille, ha fornito un contributo rilevante, ma erano necessari più fondi: tutto il paese, i giovani in prima fila, si è dato da fare, anche organizzando feste popolari e iniziative varie volte a raccogliere il denaro necessario. Così, domenica scorsa, è arrivato il “gran giorno”: le impalcature sono state rimosse, e il campanile – benedetto dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, salito a Santa Maria per celebrare la Messa – è tornato al suo antico splendore. Non solo: come ha spiegato l’architetto Roberto Spinetto, grazie al ricordo degli anziani e ad alcune foto d’epoca recuperate nei cassetti di casa si è potuto ricostruire un più antico ornato del campanile, che era stato modificato nel dopoguerra e che ora, con l’assenso della Soprintendenza, ha potuto essere ripristinato. Una bella soddisfazione per gli abitanti, ora pronti a nuove iniziative. Giulio Lavagnino, intanto, giovanissimo organista e campanaro, ha già potuto riprendere a far suonare le campane, che si sentono in tutta la valle, segnalando non solo le funzioni sacre ma persino le allerta “meteo”