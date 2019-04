Resta chiuso il sentiero Verde Azzurro tra Corniglia e Vernazza

Cinque Terre - Val di Vara - Continuano i lavori sul sentiero Verde Azzurro tra Vernazza e Corniglia. Il tratto resta chiuso con ordinanza sindacale del Comune di Vernazza per gli interventi necessari alla mitigazione del rischio ed al ripristino della percorribilità. I lavori sono a cura del Comune di Vernazza, finanziati dal Parco Nazionale Cinque Terre, con la determinazione "Assegnazione contributo Comuni di Vernazza e Levanto per interventi di mitigazione del rischio lungo il sentiero Verde Azzurro", per un importo contributo di 382.470 euro.



I lavori in attuazione sono: posa in opera di reti paramassi e relativi ancoraggi, disgaggio materiali pericolanti, taglio di alberi secchi e arbusti invasivi, svuotamento e asportazione di materiale detritico a monte del percorso, realizzazione di attraversamento pedonale su canalone detritico e prolungamento di barriera paramassi esistente.