Realizzata la nuova segnaletica delle antiche vie di Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - La cittadina di Varese Ligure ritorna a collegarsi con il borgo di Valletti attraverso il sentiero della Ghiggiona. Un’opera realizzata dagli amici dell’associazione Mangia Trekking. In sinergia, mentre alcuni provvedevano alle manutenzioni, liberando la via dalla vegetazione infestante, altri hanno costruito la segnaletica artigianale. Realizzandola nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali, con i legnami del territorio lavorati a mano, cioè il caratteristico castagno ricavato da botti dismesse del territorio. Tra i volontari più operosi Gianmarco Giosso, Adriano Pietronave, Filippo Alinovi, Anselmo e Filippo De Vincenzi, Danilo Giannini, Luca Campodonico, Dirindelli Leonardo, Matteo Ghiorzo, Damiano De Lucchi e Giorgio Berettieri. Così, in una bella serata, prima di procedere alla sua posa in opera, lungo il sentiero, alcuni degli amici del Mangia Trekking, si sono riuniti nella cittadina dell’alta Val di Vara, presso un caratteristico locale sul torrente Crovana, per festeggiare il lavoro svolto e parlare di progetti futuri. Infatti l’associazione dell’Alpinismo Lento, con alcune persone animate da attaccamento al territorio e buona volontà, continua a lavorare per le comunità dei luoghi e del cammino, concretizzando azioni di recupero e valorizzazione dei territori.