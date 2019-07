Ravioli e asado per la più antica festa di Pignone

Cinque Terre - Val di Vara - Ravioli e asado a Pignone sabato 3 agosto, nella più antica delle feste pignonesi. In paese si lavora a preparare le migliaia di ravioli che verranno serviti a pranzo, a partire dalle 12, e a cena, a partire dalle 19 ai tavoli in piazza.

Come sempre la ricetta è quella casalinga, il ripieno tradizionale di carne e verdura aromatizzato dalle erbe spontanee, il sugo di carne come si usava nei giorni di festa. L’asado è cotto al fuoco vivo, come hanno imparato i tanti emigrati pignonesi che sono andati a cercare guadagno in Argentina dalla seconda metà dell’800 agli anni 50 e 60 del 900: quelli di loro che sono tornati hanno portato questa tradizione sudamericana a Pignone.