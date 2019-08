Questi ragazzi americani in vacanza hanno pulito una spiaggia

Cinque Terre - Val di Vara - “Complimenti ai venti ragazzi americani di Travel for Teen che dal 22 al 25 luglio si sono impegnati per la pulizia di diverse aree del nostro territorio” - commenta il primo cittadino di Monterosso Emanuele Moggia. Nelle giornate di volontariato il gruppo ha raccolto ben quaranta sacchi di rifiuti abbandonati, in particolar modo materiali plastici. Le zone di raccolta si sono concentrate: presso la Spiaggia dietro al Circolo Velico, in Via delle Agavi, Via dei Bastioni, intorno alle mura del Cimitero, nell’area giochi di Fegina e nel piazzale della Stazione.



A consegnare il diploma di partecipazione e di ringraziamento per l’attività svolta il Sindaco Emanuele Moggia ed il Consigliere comunale Enrico Magnani. Il gruppo di adolescenti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, ha dimostrato maturità e amore verso il nostro borgo. “L’agenzia americana Travel for Teen organizza da diversi anni a Monterosso esperienze di viaggio coinvolgenti ed autentiche per far sviluppare nel giovane viaggiatore un senso di appartenenza verso la nostra comunità. Un bel lavoro di squadra che ha contribuito a far vivere a questi ragazzi un’esperienza unica e al nostro paese di essere ancora più bello. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso di continuare questo splendido progetto di viaggio iniziato diversi anni fa. In particolar modo Marco Bernardi, Valentina Barbieri - Pro Loco Monterosso, Enrico Magnani e ai fornitori che hanno offerto generi alimentari e bevande ai giovani”, conclude il Sindaco.