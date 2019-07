Quel mezzo chilometro di blu da nuotare a un passo dal paradiso

Cinque Terre - Val di Vara - Una corsia lunga circa 600 metri, per nuotare nel blu intenso dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre. Anche quest'anno le nuotate saranno garantite in tutta sicurezza grazie al percorso natatorio ripristinato tra Vernazza e Monterosso. Partire presto la mattina in un mare rigenerato e silenzioso. Immergersi, nuotare, trovare il punto esatto in cui le montagne diventano fondale.

Torna ad essere fruibile il percorso natatorio, delimitato da boe e gavitelli collegati da una cima bel visibile, nel quale è possibile nuotare e fare snorkeling senza il pericolo di incrociare imbarcazioni. La corsia blu si sviluppa per circa 600 da Vernazza a Monterosso al Mare. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha voluto così anche quest'anno dedicare uno spazio a bambini e adulti che desiderano percorrere il suggestivo sentiero blu, all'insegna dello sport o della scoperta delle meraviglie del nostro mare.