Quel fondo di botte vandalizzato e rimesso a nuovo

Cinque Terre - Val di Vara - Riceviamo da Mangia Trekking



Nel Comune di Rocchetta Vara, nonostante le giornate di allerta e temporali, proseguono le attività svolte in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’associazione Mangia Trekking per la valorizzazione delle vie sentieristiche e delle strutture di ricezione turistica. Ultima iniziativa, posizionare un significativo ed esplicativo manufatto, sull’Alta Via dei Monti Liguri, all’ingresso dell’antica trattoria “dei Cacciatori”, anche base logistica, punto di sosta e pernottamento per tanti camminatori in transito.

Un fondo di botte realizzato artigianalmente, da Matteo Termi di Ceserano, per sintetizzare una straordinaria peculiarità delle terre fra Alta Val di Vara e Lunigiana. Cioè, l’Alpinismo Lento del Mangia Trekking, oggi replicato e declinato un poco ovunque. Sia identificato come “cammino lento”, “movimento lento”, o altri ancora. Il manufatto, esposto nell’area tra la Lunigiana e la Val di Vara, era stato completamente vandalizzato dai soliti ignoti, ma prima l’attenzione di un lunigianese rispettoso dell’ambiente, poi la capace opera dell’associato della Val di Vara Giorgio Berettieri da Campastrino, ne hanno permesso il pieno recupero. Così da oggi sul Passo dei Casoni, quell’interessante lavoro artigianale, in una delle “porte” di attraversamento tra i Parchi del Mare e dell’Appennino, torna a svolgere la sua funzione. Promuovere il progetto dedicato allo “sport natura - ambiente” elaborato da Mangia Trekking insieme al Comune di Rocchetta di Vara, attorno al quale aziende di ricezione turistica e cacciatori locali, si attivano con vera soddisfazione per contribuire a valorizzare una terra ricca di storia e di tradizion