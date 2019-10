Cinque Terre - Val di Vara - A seguito dell'approvazione da parte della giunta comunale bolanese guidata da Alberto Battilani del bando per l'istallazione sul territorio comunale di quattro "casette dell'acqua" oggi l'assessore alla pubblica istruzione Elena Ferrarini e dell'assessore all'ambiente Paolo Polloni hanno presentato la proprosta alla dirigente scolastica Lucia Cariglia dell'Istituto Comprensivo ISA 20 di Ceparana in quanto una postazione è prevista in prossimità della recinzione della scuola. Così Paolo Polloni ed Elena Ferrarini: "In accordo con la dirigente oltre alla postazione per l'erogazione gratuita dell'acqua agli studenti è nostra intenzione distribuire borracce metalliche ad ogni studente

al fine di ridurre il consumo di plastica e di sensibilizzare i ragazzi e le famiglie all'utilizzo di materiale non inquinante". Polloni, assessore all'ambiente considera questo "il primo passo per iniziare un percorso volto al raggiungimento dell'obiettivo di mandato per un comune platic free e una politica volta alla diminuzione dell'utilizzo di tale materiale"

Durante l'incontro si è parlato anche della prosecuzione del progetto "ambientale" in collaborazione con il Parco Regionale Montemarcello Magra-Vara con attività didattiche e sul territorio e del progetto sulle dipendenze da un eccessivo uso dei social.