Cinque Terre - Val di Vara - Da questa mattina spingarde in azione a Pignone e nei borghi attigui. Gli operai comunali hanno dato il via, come già successo in tante altre località dello Spezzino, alla sanificazione delle strade e delle piazze. I getti lavano le antiche pietre e i ciottoli che per secoli hanno accolto i passi della popolazione. Oggi silenziosi.