Provincia, 4.5 milioni per la viabilità. Ponti osservati speciali

Cinque Terre - Val di Vara - Domani il consiglio provinciale affronterà la pratica degli interventi in materia di viabilità attuabili con le risorse messe a disposizione per il periodo 2020/24 dal Ministero delle infrastrutture. Risorse la cui destinazione è stata discussa nei giorni scorsi all'interno della Commissione viabilità della Provincia, presieduta dal vice presidente dell'ente Francesco Ponzanelli. “Si tratta di 4 milioni e 580mila euro – spiega l'esponente popolare -, la maggior parte dei quali, circa 3 milioni e 800mila euro, saranno resi effettivamente disponibili negli anni 2022, 2023 e 2024”. La Commissione ha potuto analizzare la proposta di pianificazione predisposta dal Settore tecnico dell’ente: “Abbiamo condiviso di intervenire su alcune delle più rilevanti criticità del nostro territorio”, sottolinea Ponzanelli. Nella proposta in questione si parla, per il 2020, di opere di consolidamento per 276mila euro su due ponti lungo la Strada provinciale 43 nel territorio del comune di Levanto. Mentre per il 2021, potendo contare sulla disponibilità di circa mezzo milione di euro, il Settore tecnico ha prefigurato di spenderlo per manutenzione e sistemazione delle gallerie lungo la viabilità provinciale presente nei comuni di Lerici (a San Terenzo), Levanto e La Spezia (a Biassa).



I principali interventi sono quindi programmati per il triennio 2022/24, con l'impiego, come detto, di circa 3 milioni e 800mila euro. Nel menù predisposto dagli uffici e presentato in Commissione ci sono interventi sostanziosi sul viadotto Campertone, lungo la Litoranea, territorio riomaggiorese: primo lotto da 966mila euro nel 2022, secondo da 1 milione e 266mila euro nel 2023, terzo e ultimo – da 910mila euro – nel 2024. Nel 2022 poi è in programma la manutenzione del ponte in località Borseda (Calice al Cornoviglio), 300mila euro di lavori. Infine, nel corso del 2024 sono previsti interventi di sistemazione delle Strade provinciali – 356mila euro complessivi - che attraversano i comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare e Levanto: Sp 51, Sp 61, Sp 63, Sp 32, Sp 30 e Sp 43.



“La Commissione viabilità che mi onoro di presiedere ha concluso i propri lavori e adesso la parola passa al consiglio provinciale: confido che nella seduta di giovedì 11 tutti i gruppi politici vorranno sostenere e approvare questo ambizioso piano di interventi che, con le risorse del Decreto ministeeiale 123/2020, va ad arricchire la programmazione di opere pubbliche sulla viabilità già in corso di realizzazione e che la Provincia è riuscita a finanziare ricorrendo ad altre fonti di contribuzione: ad esempio Regione Liguria per la Ripa e per il ponte di Beverino o le risorse del Psr assegnate dal Gal per le asfaltature lungo diverse tratte delle strade provinciali in Val di Vara”.