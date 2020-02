Proteste per il taglio dei cerri di Ponzò, intervento bloccato

Cinque Terre - Val di Vara - Le proteste roventi degli abitanti della zona, degli ambientalisti di tutta la provincia e del sindaco Loris Figoli hanno per il momento bloccato l'intervento di taglio dei cerri che circondano il santuario di San Cristoforo, nei pressi della frazione di Ponzò, nel comune di Riccò del Golfo. Ma ormai il più è fatto: restano i ceppi di una quindicina di piante - alcune anche di grandi dimensioni ed età ultrasecolare - a fiancheggiare la strada che porta verso l'antica chiesa e il cimitero. C'è chi parla di scempio ambientale, chi chiede le prove che sopra gli alberi non ci fossero nidi di uccelli o piccoli mammiferi e chi semplicemente rimpiange il paesaggio storico che è stato cancellato dalle motoseghe nel giro di poche ore. Restano in piedi, almeno per ora, un'altra ventina di cerri che si stagliano alle spalle del camposanto, sperando che l'obiettivo iniziale di 35/37 abbattimenti venga riconsiderato.



Non appena la notizia del taglio degli alberi ha iniziato a rimbalzare sui social network sono partiti immediatamente gli strali nei confronti della Curia e dell'amministrazione comunale, tanto che il telefono del sindaco Figoli ieri ha squillato sino alla mezzanotte e mezza.

In realtà il terreno è di proprietà dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e il primo cittadino non ha avuto alcun ruolo nell'autorizzare gli abbattimenti. Anzi, Figoli si è da subito attivato per cercare di capire le ragioni dell'intervento e ha immediatamente condannato la cosa.



"Tagliare questi alberi, per me che sono un compaesano acquisito, ma che mi sono sposato lì proprio per la misticità che quel luogo emana certamente grazie alla chiesa ma anche grazie ai cerri che la abbracciano, equivale ad una vera e propria violenza.

Immaginiamo - ha scritto ieri alla redazione Fabio - che cosa significa per gli abitanti e soprattutto per quegli anziani che hanno condiviso le tappe più importanti della loro vita (nascite, matrimoni e funerali), accompagnati da sempre dalla presenza rassicurante degli alberi. Posso cercare di capire che amministrazioni comunali, privati, ecc.ecc. non abbiano ormai più nessuna sensibilità ecologica, ma mi augurerei che almeno le istituzioni ecclesiastiche abbiano un particolare riguardo per i sentimenti delle comunità superstiti, raccolte intorno alla loro chiesa". In molti, in effetti, richiamano il clero citando le numerosi dichiarazioni di stampo ambientalista di Papa Francesco.



Altri, invece, mettono in parallelo il taglio dei cerri con un paio di ordinanze del Comune: una relativa al divieto di transito lungo una mulattiera che collega il santuario con Ponzò, l'altra indirizzata all'abbattimento degli alberi pericolosi a bordo strada.

"La chiusura del sentiero - replica il primo cittadino - non ha niente a che vedere con questo taglio. E' in atto un progetto di consolidamento del muro di contenimento della chiesa perché si sono strappate le catene del campanile. Per la messa in sicurezza sarebbe stato previsto il taglio di un paio di piante, non certo un taglio generalizzato come quello che è stato fatto senza che ci sia stata nessuna autorizzazione da parte del Comune, che non è stato interpellato in alcun modo. Quando sono andato a chiedere il motivo di quegli abbattimenti mi è stato risposto che chi di dovere era stato avvisato e che c'erano tutte le autorizzazioni necessarie". Discorso simile vale per l'altra ordinanza: " Non confondiamo l’ordinanza sindacale vigente, che agisce in merito alla presenza di alberi bordo strada, con questa operazione di vendita del legname. Forse qualche cerro avrebbe potuto essere tagliato per migliorare la sicurezza stradale - continua Figoli -, ma di certo non si sarebbe reso necessario il taglio di un bosco e tanto meno delle alberature che si trovano a decine di metri dalla sede stradale".



Questa mattina gli operai della ditta incaricata si sono recati sul posto per effettuare alcuni interventi di pulizia della strada e del piazzale, non per abbattere altri alberi: le proteste, le richieste di accesso agli atti e l'interessamento del sindaco hanno stoppato tutto.

"La sicurezza viene prima di tutto, non mi stancherò di ripeterlo, ma forse la proprietà è andata davvero oltre! In definitiva è stata compromessa l'identità del territorio, che non è più come è stato per decenni. Sia chiaro: sono a favore della coltivazione dei boschi per la produzione di legname, ma qua abbiamo a che fare con un'area boschiva abbandonata e con un intervento che ha compromesso la storicità di un luogo".