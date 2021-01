Prorogata a fine mese la validità della Val di Vara Card 2020

Cinque Terre - Val di Vara - Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Il Cigno” ha deliberato di prorogare la validità della Val di Vara Card del 2020 fino al 31 gennaio 2021. Come comunicato in precedenza a tutte le attività che hanno aderito al progetto della card gli effetti della tessera distribuita nel corso dell’anno 2020 saranno conseguentemente prorogati a tutto il mese in corso.

A partire da febbraio 2021 sarà posta in vendita presso gli esercizi autorizzati la nuova card che sarà operativa per tutto l’anno. Il costo di acquisto è confermato in sei euro con validità fino al 31 dicembre 2021. Gli esercizi convenzionati sono consultabili sul portale www.valdivara.it alla voce Card con la indicazione della percentuale di sconto praticata e il relativo contatto aziendale.



Il progetto “Val di Vara Card” è stato presentato alla stampa e alle autorità nel mese di gennaio 2020. La distribuzione è iniziata nel corso dello stesso mese proseguendo fino ai primi giorni di marzo con una successiva lunga sospensione

dovuta al Covid ed una parziale ripresa nel corso dei mesi estivi. Complessivamente risultano essere state distribuite 1.020 card. Gli esercizi aderenti al progetto sono passati dagli iniziali 41 del dicembre 2019 ai 48 di gennaio 2021.

Si ringraziano la Banca di Credito Cooperativo Versilia – Lunigiana – Garfagnana e Brugnato – 5 Terre Outlet Village che hanno reso possibile la realizzazione del progetto della Val di Vara Card e supportato l’iniziativa