Progetto Maregot, corso dedicato ai tecnici

Cinque Terre - Val di Vara - La società ADHOC, il gruppo che si è aggiudicato il bando per l' esecuzione di rilievi tridimensionali geometrici del tratto costiero del Parco Nazionale delle 5 Terre, svolgerà il corso gratuito all'interno del progetto Interreg "Maregot" per l'utilizzo del software ADHOC3D (https://www.adhoc3d.com/it/software/).



Il software consente di visualizzare e processare dati provenienti da rilievi laser scanner e fotogrammetrici. Permette inoltre di ottenere dai dati numerose informazioni, come misure geometriche e sezioni topografiche in un ambiente georeferenziato. La struttura modulare del programma dà la possibilità di sviluppare nuove funzionalità in base alle esigenze dei clienti: nel caso dell'erosione costiera e dei dissesti lungo falesie e coste alte, i campi di applicazione possono essere molteplici (stima dei volumi dislocati, quantità di materiale eroso dalle spiagge, estrazione di sezioni ed analisi morfometriche di dettaglio).



Il corso si terrà durante le giornate di lunedì 30 e martedì 01 ottobre 2019 presso la sede del Parco 5 Terre ed è indirizzato ai tecnici e ai professionisti affiliati ai partner del Progetto MAREGOT. Il numero massimo di partecipanti non potrà superare le 20-25 unità.