Presepe e monorotaie, il Parco apre il portafoglio

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco nazionale delle Cinque Terre apre il portafoglio per consentire interventi in vari ambiti a favore del territorio protetto. Tra i vari contributi, ne è stato deliberato uno da 75mila euro all'anno, per cinque anni, destinato alla società cooperativa 'Agricoltura di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso' per la manutenzione ordinaria delle monorotaie presenti entro i confini del Parco, strumenti utilissimi per gli agricoltori, necessari per mantenere le colture anche in zone difficilmente raggiungibili. Via Discobolo ha poi dato il via libera ad altri due contributi, di minor entità ma senz'altro preziosi: la giunta guidata da Donatella Bianchi, in particolare, ha detto sì a un contributo complessivo da 30mila euro – equamente ripartito tra i tre Comuni cinqueterrini – per la pulizia degli alvei dei corsi d'acqua. Un contributo da circa 7mila è stato poi indirizzato al Comune di Monterosso per la manutenzione della rete sentieristica, segnatamente lo sfalcio della cosiddetta 'Via Grande'.



Ma all'ente Parco si pensa anche al presepe luminoso che ogni anno trova spazio sul Colle delle Tre Croci, una grande opera d'arte natalizia nata dalla tenacia e dalla creatività di Mario Andreoli, oggi 91enne, e da tempo entrata nel patrimonio culturale delle Cinque Terre. Un'installazione “il cui valore simbolico e artistico è stato riconosciuto negli anni dalle istituzioni e da migliaia di avventori”, come si legge nella delibera con cui l'ente di tutela ambientale ha deliberato di assegnare all'associazione 'Presepe di Manarola' un contributo di 30mila euro per il triennio 2020-2022, finalizzato alla manutenzione ordinaria e alla valorizzazione dell'allestimento natalizio, la cui accensione è canonicamente fissata l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Il Parco ha altresì approvato una bozza di convenzione con cui intende legarsi all'associazione, i cui compiti in ottica promozione presepe – da sostenersi anche con il finanziamento del Parco - vengono messi nero su bianco: si parla di manutenzione dell'area sede del presepe e dei sentieri di accesso alla stessa, di monitoraggio e messa a norma dei dispositivi elettrici e delle figure che compongono l'allestimento, di recupero dei materiali necessari alla fattura dei vari manufatti secondo le indicazioni del 'papà' del presepio Mario Andreoli, e ancora l'organizzazione e la gestione dell'inaugurazione dell'Immacolata e la realizzazione di materiale informativo per far conoscere l'opera nelle scuole, ai residenti e ai fruitori dell'area protetta. Una bella lista di cose da fare perché ogni ingranaggio sia al suo posto, come ogni spettacolo degno di tal nome richiede.