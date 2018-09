Prende forma il ponte della Ressadora, ancora un mese di lavori

Il cantiere procede spedito e il sindaco Delvigo confida nella conclusione dell'opera entro la fine di ottobre.

Cinque Terre - Val di Vara - Tra un mese o poco più i mezzi pesanti di grandi dimensioni potranno nuovamente raggiungere Cassana. E' infatti prevista entro la fine del mese di ottobre la conclusione dei lavori per la realizzazione del ponte della Ressadora, lungo la strada provinciale 35. Gli operai stanno svolgendo la tombinatura necessaria per raccogliere le acque provenienti dalla strada che congiunge a Cassana. Successivamente sarà completato il riempimento di uno dei due piloni e saranno collocate le travi armate che sono in fase di lavorazione nel cantiere della ditta. Sarà quindi il momento di realizzare l'impalcato e infine di procedere con l'asfaltatura.



"Se il tempo reggerà la ditta dovrebbe riuscire a rispettare i tempi - afferma il sindaco di Borghetto Vara, Claudio Delvigo - come ha fatto sino a ora. Quando l'opera sarà finito Cassana sarà nuovamente raggiungibile da autoarticolati e il ponte sarà sicuro sotto il profilo del franco idraulico, senza la necessità di chiuderlo al transito in caso di allerta meteo come accadeva prima".

Il riferimento del primo cittadino è al ponte demolito nel luglio scorso dopo un breve, ma intenso iter amministrativo.

La strada e il ponte, infatti, erano di competenza della Provincia che li aveva chiusi per motivi di sicurezza. Poco dopo Delvigo ha deciso di prendere in carico l'infrastruttura e dopo alcune prove di carico ha consentito nuovamente il transito, dovendolo però vietare in caso di allerta. Il disagio era forte e il ponte iniziava a mostrare la corda, così è iniziata la caccia al contributo presso la Regione.

"Alla fine della vicenda l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, che ringrazio, ha accettato di aiutarci, così abbiamo potuto dare il via ai lavori", conclude Delvigo.



Il costo totale dell'intervento sarà di circa 100mila euro e il ponte sarà lungo 20 metri (rampe comprese) e largo 5,5.