Porto Venere, come rinnovare il pass residenti

Cinque Terre - Val di Vara - A Porto Venere è stato attivato il nuovo servizio di gestione che andrà a rinnovare e semplificare il rinnovo dei vostri pass per residenti in futuro.

Per i cittadini residenti sarà sempre disponibile: un tagliando di abbonamento annuale prima auto, al costo di 12 euro un tagliando di abbonamento annuale seconda auto, al costo di 20 euro che permettono la sosta esentata da ticket negli stalli a pagamento del Comune di Porto Venere ove non sia espressamente vietata da apposita segnaletica verticale, oltre alle aree delimitate da apposita recinzione e munite di cassa automatica e di sbarre meccaniche di accesso/uscita.

In entrambi i casi il veicolo dovrà essere necessariamente intestato alla persona residente. infatti l’abbonamento sarà abbinato ad un veicolo specifico ed alla relativa targa.



Per quanto concerne il rinnovo dei pass 2019 vi chiediamo di recarvi presso l’ufficio parcheggi per il rilascio di un qrcode personale o di ritirarlo nella frazione di residenza nelle giornate stabilite da esporre sulla propria auto il quale non verrà più cambiato (se non nel caso di cambio targa) permettendovi in futuro di rinnovare il vostro pass direttamente da casa. Seguiranno le istruzioni per la registrazione dell’account personale e per il rinnovo annuale del vostro pass.



Le giornate per il rinnovo del pass residenti si terranno il 23 marzo a Le Grazie nella sede della Forza e Coraggio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; a Fezzano il 30 marzo al Centro Sociale dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 e a Porto Venere in base all'orario dell'ufficio parcheggi: dal lunedì al sabato mattina dalle 8:30 alle 12:30. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 14 alle 17:30 infine il martedì e il giovedì dalle ore 14 alle 16:30. Tutti i pass residenti dovranno essere rinnovati entro e non oltre il 30 aprile.