Ponti sul Pogliaschina, confermata la rescissione del contratto si potrebbe scorrere la graduatoria

Cinque Terre - Val di Vara - A seguito di un confronto in call conference tra Anas e la Regione Liguria, cui è seguita tempestiva informativa al Comune di Borghetto, si è consolidata oggi la strategia per la ripartenza dei lavori di costruzione dei ponti sul torrente Pogliaschina.



“Questa mattina, come previsto, abbiamo fatto il punto con Anas e il Comune di Borghetto Vara su tutte le soluzioni tecnico-giuridiche per procedere il più velocemente possibile con i lavori per la realizzazione dei ponti sul torrente Pogliaschina - dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone -. Mi sembra che la strada individuata da Anas sia la più celere e condivisibile. Come Regione Liguria, il nostro obiettivo è quello di rispettare il territorio, procedendo nel modo più veloce alla realizzazione dei lavori e non mettere a repentaglio il cofinanziamento regionale pari a 1,4 milioni di euro”.



“Il primo passo – ha spiegato il direttore Operation e Coordinamento Territoriale di Anas, Ugo Dibennardo - sarà effettuato mediante il completamento della procedura di rescissione contrattuale, che sarà espletata nel rispetto stretto dei tempi di legge. Successivamente verrà quindi esplorata la possibilità di uno scorrimento in graduatoria, mediante interpello, del contraente successivo che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge”.



L’obiettivo congiunto di Anas e della Regione è di rispondere alle esigenze imprescindibili del territorio velocizzando l’iter per la ripresa dei lavori, al fine di giungere nel più breve tempo possibile al completamento dell’opera.