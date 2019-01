Ponte di Beverino, entro fine febbraio apertura a senso unico alternato

Cinque Terre - Val di Vara - "Mi ero impegnato nei giorni scorsi per l’avvio il 7 gennaio dei lavori sul ponte di Beverino lungo la SP17 e così oggi è stato: il cantiere è aperto e operativo!". Lo dichiara Giorgio Cozzani, presidente della Provincia.

"La mia amministrazione - continua - ha ben presente quanto sia strategica quest’opera per la nostra viabilità provinciale. Infatti gli Uffici della Provincia, non appena ricevute le analisi e le perizie sulle condizioni del manufatto, hanno agito con tempistiche accelerate per aprire oggi il cantiere che ci consentirà, prima della fine di febbraio, di poter utilizzare la carreggiata di valle del ponte. La riapertura sarà garantita per le vetture con un senso unico alternato regolato da semaforo.

Non posso mancare di ringraziare il Presidente Giovanni Toti e il nostro Assessore regionale Giacomo Giampedrone che hanno raccolto il mio appello per un sostegno concreto e già si stanno interessando per reperire come Regione Liguria le risorse necessarie alla Provincia per la ristrutturazione integrale del ponte. Si tratta di oltre un milione di euro.

Sono particolarmente orgoglioso -conclude Giorgio Cozzani- perché anche in questa occasione, pur con tutte le difficoltà dell’Ente, abbiamo nuovamente dimostrato che la Provincia c’è e la Provincia mantiene i propri impegni!”.