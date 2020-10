Ponte Campertone, è il giorno del collaudo

Cinque Terre - Val di Vara - Si è svolto quest’oggi, martedì 6 ottobre, il test programmato, nell’ambito di una pianificazione annuale dei controlli sullo stato delle strade ed in particolare dei ponti, da parte della Provincia della Spezia, sul ponte Campertone lungo la Strada Provinciale 370 Litoranea della 5 Terre. Si è trattato di una prova di carico condotta a verifica della bontà delle ipotesi valutative, già assunte nella relazione tecnica relativa alla verifica della sicurezza del ponte stesso, sullo stato regolare dell’infrastruttura.



In pratica negli scorsi mesi il ponte, costruito negli anni ’60 da Anas (altro 75 metri e lungo 308 metri), è stato oggetto di uno studio tecnico al fine di verificare lo stato della struttura e confermarne la corretta condizione. Il programma, oltre che necessario per una verifica tecnica sullo stato del sito, è utile in vista del piano di manutenzione straordinaria previsto per l’opera che dovrebbe, previa autorizzazione tecnica ministeriale, svolgersi dal prossimo anno con un intervento radicale su tutta la struttura. Attraverso il posizionamento statico e dinamico di sei camion carichi è stato possibile ai tecnici verificare la buona condizione del ponte.