Polenta, salsiccia e camminate: torna a Pignone la 'Festa d'autunno'

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 13 ottobre a partire dalle 10 appuntamento a per l’undicesimo anno con la Festa d’Autunno nel borgo di Pignone che come da tradizione si caratterizzerà per coniugare cultura, ambiente e buon cibo. Quattro percorsi di conoscenza del territorio tra mattina e pomeriggio sono offerti ai visitatori, che possono combinare l’esplorazione del sottosuolo, la passeggiata tra i campi da cui arrivano le patate e il granturco, i caruggi e la storia del borgo medievale e l’esplorazione del bosco che contorna il sito archeologico del Castellaro.

Il pranzo in piazza offrirà la polenta fatta con la farina di granturco ‘dell’asciutto’, le salsicce di Pignone e i fagioli.

Come sempre il ricavato del pranzo servirà a… far venire Babbo Natale a Pignone con un regalo per ogni bambino che risiede in paese o ne frequenta la scuola.

Dall’ora di pranzo al pomeriggio poi potremo apprezzare un gruppo di giovanissimi musicisti, Leonardo Bocchia, basso, Edoardo Cimino, batteria, Giacomo Ciardi, tastiera, Davide Ruglioni, chitarra che ci auguriamo possano cominciare da Pignone una folgorante carriera.

Collaborano con la Pro Loco alla riuscita delle iniziative i volontari del paese, l’Associazione dei produttori delle Valli del Pignone e del Casale con la presidente Agnese Barilari, il Gruppo Speleologico Lunense del CAI della Spezia, la guida escursionistica Carola Barilari, la Croce Verde di Pignone sempre presente per garantire la sicurezza di tutti.



Sulla pagina Facebook della Pro Loco di Pignone tutte le informazioni e gli aggiornamenti e il programma dettagliato della giornata.