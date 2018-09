Plogging sui sentieri a Corniglia San Bernardino

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 30 Settembre 2018 dalle 9 alle 12, torna l'appuntamento con il trekking sui sentieri delle Cinque Terre abbinato alla raccolta dei rifiuti. os'è il Plogging? E' una nuova tendenza che lega l'ecologia al fitness. Plogging, una parola svedese formata 'pick up' e 'run', è un'attvità in cui si corre o cammina raccogliendo piccoli rifiuti abbandonati lungo il sentiero.

La partenza è dal borgo di Corniglia, raggiungibile con il bus navetta dalla stazione ferroviaria. Il sentiero n.587 si imbocca dietro la Chiesa Parrocchiale e sale lasciandosi il paese alle spalle. Si supera l'incrocio con il sentiero n. 586 e si arriva ad un breve tratto lungo la strada provinciale. Il sentiero svolta a destra e riprende il bosco di lecci e castagni. Si arriva all'incrocio con l'AV5T nella "Piana di Corniglia". Da qui si percorre l'AV5T per alcune centinaia di metri. Si scende ora lungo il sentiero n. 507, superando l'abitato dei Fornacchi. La discesa porta infine al Santuario di San Bernardino (Corniglia) dove c'è la possibilità di rientrare a Vernazza, in circa 10 minuti, con bus (orari: 12.45, 15.45, 18.15, 19.45)



Ritrovo con la guidadi fronte Info Point del Parco Stazione F.S. Corniglia, ore 9 Difficoltà: EE Info e iscrizioni a visiteguidate@ati5terre.it tel 0187 743500



La partecipazione è gratuita per i possessori delle Cinque Terre Card ed è su prenotazione (max 25 partecipanti per escursione), al costo di 6.50 euro per chi non è in possesso della Cinque Terre Card.

A ciascun partecipante verrà consegnato: - una maglietta con il logo del parco - sacchetti per la raccolta differenziata - un paio di guanti.



Organizzatore ATI Cinque Terre

Email info e iscrizioni: visiteguidate@ati5terre.it Info line: tel +39 0187 743500