Pignone si prepara ad accogliere gli Orti il 24 e il 25 agosto

Cinque Terre - Val di Vara - Con la fine di agosto arrivano gli appuntamenti più attesi, se non altro perché si tratta di quelli che danno l'arrivederci al prossimo anno. Tra questi c'è sicuramente la mostra mercato Gli Orti di Pignone, che giunge quest'anno alla XX edizione e che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 agosto. La manifestazione, organizzata da Comune e Pro Loco di Pignone, è un tradizionale mercato di prodotti tipici locali nato con lo scopo di presentare e valorizzare le produzioni tipiche del territorio pignonese, in particolare patate, fagioli, granturco “dell’asciutto”, salsicce, la manifestazione è un'ottima occasione per gustare le antiche ricette della comunità contadina passeggiando per i suggestivi carugi del piccolo borgo di origine medievale.



Stand gastronomici sono infatti dislocati per tutto il paese e sono curati da moltissimi volontari, quasi tutti i pignonesi sono coinvolti nella realizzazione dell'evento. Si potranno così assaporare fagottini di verdure e minestrone all'“Aretta”; salsicce e fagioli, cavoli ripieni e tagliere di salumi e formaggi con pane fritto al “Poggio dell'Ara”; verdure ripiene, bruschette e patate fritte in Via Superiore; polenta con sughi di cinghiale e salsicce, patate al forno con salsicce e pane di patate con salumi in Via Misericordia; polenta fritta con salumi e salsicce alla grigia in Via Co' della Terra, concludendo in Piazza Marconi con pasta e fagioli e con focaccette di granturco cotte nei testi di terracotta con salumi e formaggi presso lo stand “Ponte Vecchio” e con dolci e frittelle di farina di castagne e mele allo stand A.I.B. (squadra volontari antincendi boschivi).



L'esposizione e la vendita dei rinomati prodotti agricoli è garantita dall'Associazione Produttori Agricoli delle Valli del Pignone e del Casale in Piazza Marconi o all'interno di cantine presenti lungo le vie del paese, mentre i famosi salumi del locale salumificio saranno in vendita presso i negozi alimentari del paese. A ciò si aggiungono produttori provenienti da altri comuni per prodotti che non sono presenti sul territorio comunale pignonese (miele, formaggi, olio...).

Sarà presente la comunità di Assergi, nel Comune dell'Aquila, conosciuta durante i tristi giorni dell'aprile 2009, con cui Pignone ha instaurato un sincero e profondo sentimento di amicizia rinnovato anche in occasione dell'alluvione del 2011. Lo stand aquilano proporrà ai visitatori i mitici arrosticini.