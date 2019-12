Pignone, arriva Babbo Natale. Con un pensiero ai bimbi meno fortunati

Cinque Terre - Val di Vara - Arriva anche quest’anno Babbo Natale per i bambini residenti a Pignone o che frequentano le scuole pignonesi, sostenuto dal successo della Festa d’Autunno che gli ha permesso di riempire il sacco di doni.

I bambini da 0 a 10 anni si ritroveranno nel pomeriggio in piazza dove, confortati da cioccolata calda (e vin brulé per i genitori) aspetteranno l’arrivo di Babbo Natale che sarà preceduto dalle magie e dai giochi di un mago e dei suoi aiutanti.

Nella lettera di invito alla festa, che come sempre ha scritto a tutti i bimbi pignonesi, Babbo Natale quest’anno ha suggerito anche un gesto di attenzione per chi ha meno: ha chiesto infatti a ogni bambino, se lo vuole, di scegliere uno tra i suoi giochi, farne un bel pacchetto e portarlo in piazza dove verrà raccolto per essere poi consegnato ad un’associazione che lo farà avere a un bambino meno fortunato.

La festa si svolgerà in piazza a Pignone a partire dalle 14.30 di domenica 22 dicembre, nella Sala Consiliare in caso di maltempo.

Eventuali informazioni o modifiche al programma saranno comunicate tramite la pagina Facebook della Pro Loco di Pignone.