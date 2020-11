Pescasportivi alle Cinque Terre: libretto di cattura da consegnare entro fine mese

Cinque Terre - Val di Vara - Anche quest'anno l'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, nell'ambito del progetto di Contabilità ambientale realizzato in collaborazione con l'Università di Genova (DISTAV), è in attesa di ricevere dai pescatori sportivi il libretto delle catture. Il libretto, necessario per ottenere la convalida all'autorizzazione 2021, deve essere consegnato entro e non oltre il 30 novembre. Si tratta di uno strumento di monitoraggio che consente all'Area marina di acquisire i dati relativi al prelievo ittico e alle modalità di esercizio di questa attività ricreativa legata al mare (tipologie attrezzature impiegate, esche, località, quantità e specie catturate, ecc.). Attraverso la sua corretta compilazione, infatti, il pescatore sportivo partecipa attivamente all'arricchimento di una banca dati a disposizione degli esperti e utile alla comparazione di diversi fenomeni di studio, come ad esempio, la presenza di specie aliene.



Il Libretto catture per il monitoraggio dell'attività di pesca sportiva può essere compilato in cartaceo oppure on-line dal sito https://cinqueterre.macisteweb.com accedendo con le proprie credenziali alla sezione > "Autorizzazioni on-line area riservata" > "Libretti attività in AMP" > "Pesca sportiva" e compilando i dati per ogni uscita di pesca effettuata.

Il termine ultimo e improrogabile per la consegna è il 30 novembre 2020, al fine di consentire la corretta analisi e rielaborazione dei dati necessari per la predisposizione del nuovo disciplinare. Oppure il libretto cattura pesca sportiva può essere consegnato in formato cartaceo (modulo disponibile sul sito del Parco nazionale delle Cinque Terre) all'Ufficio Protocollo dalle 9.00 alle 12.30, nei giorni lunedì o giovedì, solo previa prenotazione all'indirizzo email segreteria@parconazionale5terre.it o inviato mediante documento scansionato all'indirizzo email: protocollo@parconazionale5terre.it o spedito in busta chiusa all'indirizzo dell'Ente Parco Via Discovolo snc - c/o Stazione Manarola 19017 Riomaggiore (SP)