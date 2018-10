Pesca sostenibile dalle Cinque Terre al Salento. Il Parco nazionale delle Cinque Terre in prima linea

Tavolo di lavoro a Porto Cesareo.

Cinque Terre - Val di Vara - Si intitola "La pesca sostenibile nelle Aree Marine Protette", il seminario che Federparchi e il Coordinamento pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, in collaborazione con il GAL Terre dell'Arneo, hanno organizzato per i prossimi 5 e 6 ottobre a Porto Cesareo, nel Salento.

Due giorni di confronto tra pescatori e responsabili delle Aree Marine Protette, per discutere delle buone pratiche messe in campo in questi anni e di come spingere più avanti il processo di salvaguardia e miglioramento delle risorse del mare.



Il seminario - in realtà un tavolo di lavoro al quale parteciperanno tutti gli attori del processo migliorativo e dunque rappresentanti delle Istituzioni, gli amministratori ed i tecnici - è un'opportunità per rilanciare la pesca professionale e i processi di sviluppo integrato dei territori costieri. Esperienze che potranno essere utili alle marinerie di tutto il territorio italiano. Ulteriore obiettivo del seminario è avviare un confronto permanente sui processi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse, ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni con un maggiore coinvolgimento nella gestione dei pescatori e dei loro rappresentanti.



Il seminario si terrà venerdì 5 ottobre dalle 9.30 alle 18 e sabato 6 ottobre dalle 9.30 alle 13 nell'Hotel Riva del Sole di Porto Cesareo, in provincia di Lecce.



Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Alleanza Cooperative Italiane – Settore Pesca Giampaolo Buonfiglio, Presidente di Agci Agrital – Agci, ed i copresidenti Paolo Tiozzo, Presidente Federcoopesca-Confcooperative, e Angelo Petruzzella Legacoop Agroalimentare – Dipartimento Pesca; il presidente e il vicepresidente di Federparchi rispettivamente Giampiero Sammuri e Salvatore Sanna, e il presidente del GAL Terra d'Arneo Cosimo Durante.