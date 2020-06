Pesca e balneazione, più sorveglianza alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Più sorveglianza all'interno dell'Area marina protetta delle Cinque Terre. Questa la necessità ravvisata dall'ente parco nazionale che in quest'ottica, con deliberazione del consiglio direttivo, ha approvato una convenzione che si pone l'obbiettivo di favorire la collaborazione di Via Discovolo con la Capitaneria di porto della Spezia e con l'Ufficio locale marittimo di Levanto. L'obbiettivo è presto detto: “prevenire e reprimere – si legge nella bozza di intesa - attività illecite potenzialmente lesive degli interessi alla cui tutela l’ente parco è predisposto, con particolare riguardo alle normative di settore in materia di esercizio della pesca, della navigazione da diporto, della balneazione e più in generale di tutte le norme che tutelano l’ecosistema marino”. La convenzione, entrata in vigore il primo giugno, durerà fino al 15 settembre prossimo – con possibilità di rinnovo -, data dopo la quale l'Ufficio marittimo levantese predisporrà una relazione per illustrare l'operato estivo.



Le attività di potenziamento della sorveglianza sancite dal protocollo d'intesa si svolgono in aggiunta alle attività già definite nel piano operativo nazionale derivanti dagli accordi sottoscritti tra le Aree marine protette e il Comando generale delle Captanerie. Sarà quindi cura di Largo Fiorillo tenere separate le rispettive attività al fine di scongiurare il verificarsi di doppie rendicontazioni. Il Parco nazionale, si precisa nella convenzione, intende favorire l’attività svolta dalla Capitaneria partecipando alle spese necessarie per il vettovagliamento del personale impiegato. Inoltre l’Ufficio Locale marittimo di Levanto e Via Discovolo manterranno costanti contatti al fine di instaurare un rapporto di collaborazione permanente. Il Parco cinqueterrino mette sul piatto 3mila euro per coprire le spese derivanti dall'incremento della sorveglianza.