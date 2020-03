Per colpa del covid-19 il centro si sposta sul web, la storia del "Nuovo volo"

Cinque Terre - Val di Vara - “Margherita fa le stesse cose che di solito fa al centro. Non credo ci siano parole per ringraziare tutti quelli che hanno permesso questo progetto. Grazie di cuore. Ce la faremo”. “Andrea ha fatto ginnastica con Ilaria e ora sta facendo assemblaggio! Oggi pomeriggio ha canto…in questo modo il tempo viene scandito e riempito. Grazie!”. “Francesco ha fatto le borsine della libreria con suo fratello a casa e l’educatore in videochiamata. Massima collaborazione, cosi ci sentiamo meno soli”. Questi non sono semplici ringraziamenti ma la dimostrazione che il lavoro di squadra, la tecnologia e le persone possono fare sempre la differenza nei momenti di grandi difficoltà. Lo sanno bene gli educatori del centro di Ceparana “Nuovo volo” che con l’arrivo del coronavirus hanno dovuto stravolgere tutte le attività. E il percorso non è stato per nulla semplice nonostante la buona volontà da parte di tutti e la voglia di non perdere progetti importanti e in corso con i ragazzi che seguono.

Da qui parte la storia di questo centro e la testimonianza arriva proprio dagli educatori: “Eravamo nella prima settimana della nuova programmazione primavera-estate noi del centro - raccontano - quando siamo stati informati della necessità di proteggerci da un nemico sconosciuto, subdolo, invisibile e sempre più pericoloso, che nel giro di pochi giorni ha minato in profondità tutte le nostre condotte fondate sulla vicinanza e sul supporto, anche fisico, alle 24 persone diversamente abili ed ai loro familiari che quotidianamente e per tutto l'anno ormai da quindici anni lo frequentano. Giorni di notizie, a volte contrastanti, che si rincorrevano, ma qui al "Nuovo volo" si continuava con i ragazzi a costruire le basi per nuovi progetti e laboratori. Ed ecco che, invece, quello che sembrava non doverci riguardare mai, è arrivato a toccarci da vicino e ci ha costretto dapprima a sospendere tutte le attività fino a data da destinarsi, quindi a ripensare a tutte le nostre condotte per salvaguardare noi stessi e i ragazzi di cui quotidianamente ci prendiamo cura”.

“La necessità di custodire e preservare la salute dell’individuo e della comunità comporta, purtroppo, un carico emotivo molto grande da affrontare - raccontano gli educatori -; restare a casa, limitare le relazioni, i contatti personali rischiavano anche di vanificare ciò che il Nuovo volo aveva cercato di perseguire in tutti questi anni e cioè l’integrazione sul territorio. E’ durante le prime confuse giornate di emergenza, che la risposta è arrivata proprio dal territorio, grazie all’interessamento della committenza e degli enti preposti: il sindaco di Bolano, Alberto Battilani, presidente del distretto 17, la responsabile dei servizi Sociali Tiziana Della Rosa, l’assessore Elisa Scappazzoni, il direttore del distretto Sociale 17 Marco Formato, in collaborazione con la Asl 5 e l'Associazione dei familiari “Su La testa” e la responsabile del centro Enza Famulare si sono attivati per trovare un modo per far continuare almeno in parte il lavoro del Centro, garantendo un servizio necessario sul territorio, nel rispetto dei nuovi criteri di sicurezza”.

“In poco tempo, si è messa in moto un’organizzazione fatta di tecnologia: smartphone e pc sono diventati elementi indispensabili per ricreare una routine quotidiana - raccontano gli educatori -; le videochiamate hanno sostituito le riunioni di equipe e si è cercato di dare una nuova forma a idee e lavoro già esistenti serbandone gli scopi. C’è voluta una settimana, fatta di ansie, di confusione e di entusiasmo per trovare nuovi adattamenti”. Nel dettaglio, il gruppo di lavoro ha ideato proposte che Famulare ha tramutato in una programmazione settimanale che prevede sostanzialmente attività di smart working da casa con una piccola parte di attività in sede, svolta dai soli operatori per preparare il materiale da consegnare a domicilio nel rispetto della normativa vigente. Un'attività per la riabilitazione motoria a distanza “Un esercizio al giorno toglie la ruggine di torno” da praticare da soli o con l'aiuto di un familiare con la sapiente cura dell'educatrice; un'attività per il benessere ed il rilassamento “Canta che ti passa” per rinfrancare lo spirito e la memoria anche in questo periodo in cui facilmente si annidano paura ed ansia.

Direttamente proposti dalle persone diversamente abili invece il laboratorio creativo dei Cartelli “Andrà tutto bene” da poter richiedere se qualcuno ne volesse uno a domicilio tramite la pagina Facebook della Libreria, dove troverete a partire dal prossimo venerdì un servizio offerto a tutta la comunità: “Le favole ..al telefono” e la rubrica “Io resto a casa ..per riflettere” che attendono i vostri commenti e la vostra partecipazione .

“I genitori sono entusiasti – scrivono dal centro -, continuano a mandarci foto e anche video in cui possiamo vedere i “nostri ragazzi” al lavoro a casa, ci mandano messaggi commoventi alle lacrime di ringraziamento per noi operatori del Centro e per i responsabili del Comune e del Distretto, per essere riusciti a garantire il servizio loro abitualmente destinato sia pure ridotto e trasformato”.

“Ciò che poteva dividerci ci ha fatto capire che i legami creati ci terranno comunque uniti…seppur a distanza di sicurezza - conclude la nota -. Quindi un grazie all’amministrazione comunale, ai responsabili del Distretto socio sanitario 17, all’Asl 5 La Spezia e ai genitori che ci dimostrano, dopo 17 anni di attività, che condividendo gli stessi obiettivi si possono raggiungere buoni risultati anche in un tempo stra-ordinario. E diciamolo forte tutti quanti: andrà tutto bene! O almeno facciamo in modo insieme che vada meglio possibile”.