Per Maissana oltre mezzo milione: servirà per strade ed acqua

Cinque Terre - Val di Vara - Il consiglio comunale di Maissana ha approvato martedì sera il bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021.

Nel corso della seduta, il sindaco Egidio Banti ha dato comunicazione al consiglio di stanziamenti per un totale di 558.000 euro ottenuti a diverso titolo nei giorni scorsi dal Comune dell'Alta Val di Vara per interventi su strade e acqua. Come è noto, infatti, il Comune di Maissana è uno dei pochi in Liguria che ancora gestisce in proprio il servizio idrico integrato (acquedotti, fognature, depurazioni).



La maggior parte degli stanziamenti, pari a 500.000 euro, è stata assegnata a Maissana dalla Regione Liguria, sulla base delle schede tecniche presentate dal Comune, nell'ambito del riparto dei fondi per l'emergenza verificatasi nei mesi di ottobre e novembre 2018. Si aggiungono 18.000 euro assegnati sempre dalla Regione e già rendicontati dal Comune per le spese di primo intervento dopo le calamità naturali dell'autunno. Dallo Stato sono stati invece assegnati, con la legge di bilancio, altri 40.000 euro per le medesime finalità. La destinazione dei finanziamenti, alcuni dei quali già in corso, come quello per la sistemazione del depuratore di Tavarone, sarà suddivisa in pari quota tra ripristini stradali e interventi sul sistema idrico integrato. L'insieme degli interventi prenderà il via nelle prossime settimane, e tutto dovrà essere concluso il prossimo mese di settembre.



Il sindaco Banti, nel ringraziare la Regione per la rilevante entità di queste assegnazioni, ha sottolineato l'impegno del Comune, che ha tempestivamente segnalato i propri fabbisogni, corredandoli delle necessarie documentazioni. Ha poi riferito al consiglio che nelle prossime settimane, con la buona stagione, riprenderanno gli interventi di asfaltatura e di sistemazione delle strade provinciali che attraversano il territorio di Maissana.