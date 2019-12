Pensionati Cna, auguri di Natale e consegna di un contributo in beneficenza

Cinque Terre - Val di Vara - Cna Pensionati La Spezia come da tradizione anche quest'anno ha scelto uno scambio degli auguri di Natale diverso e speciale: gli ex artigiani e imprenditori dell’associazione si sono ritrovati ieri nella sala consiliare del Comune di Sesta Godano e hanno consegnato un assegno di beneficenza per sostenere il gruppo locale di volontari antincendio. In un territorio ampiamente provati in questi ultimi anni dal maltempo e l'abbandono boschivo, i volontari sono un riferimento indispensabile per tutta la Val di Vara e spesso il loro contributo va oltre i propri confini comunale, essendo gli unici autorizzati ad intervenire in caso di incendio. Operano, dunque, in un grande raggio d’azione pur restando poche persone. Con grande soddisfazione il Presidente Cna Pensionati Pomodoro Claudio ha consegnato il contributo al rappresentante del gruppo Zito Stefano. Quanto donato verrà utilizzato per l’acquisto di materiale indispensabile a semplificare e migliorare il lavoro della squadra. All'evento ha partecipato, oltre al direttivo Cna Pensionati La Spezia, il sindaco di Sesta Godano Marco Traversone ringraziando e augurando un sereno natale a tutta la Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e media Impresa. Per Cna Pensionati è stata un’occasione di incontro e festa, oltre che una bella pagina di solidarietà.