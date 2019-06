Pellegrinaggio mariano a Legnaro di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Il pellegrinaggio mariano del mese di luglio, sabato prossimo, si terrà a Legnaro, caratteristico borgò della vallata di Levanto. I pellegrini si ritroveranno alle 8 del mattino presso l’oratorio di San Bernardo, da dove recitando il Rosario raggiungeranno non la parrocchiale di San Pietro, della cui riapertura al culto parliamo in un altro articolo, ma la piccola chiesa di Nostra Signora della Neve. Alle 8.30 il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa, cui seguirà il consueto rinfresco per tutti. Un pullman per i pellegrini partirà alle 6.30 da Lerici, toccando San Terenzo, la Spezia (piazza Europa e via Fiume), la Foce, Riccò del Golfo e Pignone. Per chi va con mezzi propri, si ricorda la chiusura della galleria di Marinasco.