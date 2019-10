Pellegrinaggio mariano a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Quasi duecento persone hanno partecipato al pellegrinaggio mariano del primo sabato del mese, che stamane ha fatto tappa nella splendida chiesa del convento dei Padri Passionisti a Brugnato.

La prima lettura, dal libro di Baruc, presenta il dramma della città di Gerusalemme, allora non più ricordata, a causa delle colpe dei suoi figli. "La Chiesa, città di Dio", commenta il vescovo Luigi Ernesto Palletti, "rimane sempre una, santa cattolica apostolica. Il Suo capo è Cristo. Alcune membra sono già santi in paradiso, altre, noi, siamo chiamati alla santità. A causa dei suoi figli, la città di Dio che è la Chiesa, può essere dimenticata dagli uomini. Può anche allontanare alcuni fratelli dalla salvezza. Pertanto, ad ogni battezzato compete un cammino di conversione, luce e testimonianza. E’ la missione, a cui ci esorta il papa Francesco, specie in questo mese di ottobre, in terra lontane, ma soprattutto dove siamo".

Il vescovo ha quandi sottolieato l’intenzione dei pellegrinaggi mensili: la richiesta al Signore di sante vocazioni per la Sua Chiesa , in particolare sacerdotali. "La comunità cammina giorno per giorno con il proprio pastore. La vita nella luce del vangelo non dà la beatitudine delle cose mirabolanti, ma la gioia dell'avere i nostri nomi scritti nei cieli. Chiediamo alla Vergine Maria di poter fare i passi di conversione necessari per essere non ostacolo, ma luce perché tutti possano accostarsi alla Chiesa di Dio".