Pecunia eletta vice presidente del Parco: "Coinvolgerò il consiglio"

Cinque Terre - Val di Vara - In attesa della nomina ufficiale di Donatella Bianchi a presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, il consiglio direttivo dell'ente ha eletto questa mattina Fabrizia Pecunia nel ruolo di vice presidente. Sarà dunque la sindaca di Riomaggiore a svolgere le funzioni di presidente nelle prossime settimane, restituendo così una guida, seppure in supplenza, a un Parco che ha moltissimi temi da affrontare sul tavolo. Se non ci saranno intoppi cederà il testimone alla presidente Bianchi il 23 luglio, giorno in cui la commissione parlamentare dovrebbe dare il suo parere definitivo al ministro Sergio Costa, che sarà così libero di procedere con la nomina.



Pecunia, eletta con quattro voti a favore (Barli, Grammatico, Vicini e Pecunia) e tre contrari commenta così la nomina ai microfoni di CDS: "Ringrazio il direttivo per la fiducia. Ho proposto la mia candidatura per il principio di rotazione: dopo aver avuto come vice l'ex sindaco di Vernazza, Enzo Resasco, ho pensato che fosse il turno di Riomaggiore, anche in considerazione del fatto che nel 2021 scadrà il mio mandato e a quel punto potrebbe subentrare il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia". A Moggia, nel frattempo è andata la presidenza della Comunità del Parco, mentre il neo sindaco di Vernazza Franco Villa è stato nominato come membro della giunta.

"Il mio primo obiettivo è quello di coinvolgere il consiglio direttivo nella gestione dei problemi e delle tematiche in fase di discussione e per questo intendo convocarlo una volta ogni due settimane. Abbiamo certamente da valutare la maniera migliore per la gestione dei flussi turistici, ma dovremo anche discutere l'utilizzo dei numerosi finanziamenti che sono in arrivo al Parco, per portare avanti le politiche ambientali. Lavoreremo in continuità rispetto a quello che è stato fatto sino a ora, senza stravolgimenti", conclude Pecunia.