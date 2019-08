Passeggiata della Pietra, aperta nuova scalinata di accesso alla spiaggia

Cinque Terre - Val di Vara - Mentre è in corso di ultimazione la costruzione di un locale di 35 metri quadrati da asservire alla gestione dell’area demaniale marittima, che viene realizzato chiudendo l’ultima arcata del sottopasso (proprio davanti al porticciolo dei pescatori), la passeggiata della Pietra si è arricchita di una nuova infrastruttura a servizio di una fruizione più agevole e funzionale del litorale sottostante.

Mercoledì 7 agosto è stata infatti aperta la scala di accesso che dalla seconda rotonda che sporge verso il mare consente ai bagnanti di scendere direttamente alla spiaggia libera situata tra i bagni “Sirena” e il porticciolo dei pescatori senza percorrere il tunnel posto sul lato a monte della passeggiata stessa.

La struttura, in cemento armato e rivestita in pietra, è stata inglobata nel manufatto della rotonda, senza ampliamenti della stessa verso il mare, mantenendosi al di sotto dello sbalzo della carreggiata.



“È un altro significativo passo avanti negli interventi di riqualificazione delle infrastrutture pubbliche finalizzate alla fruibilità di tutte le attività che si svolgono sulle spiagge e nel golfo e nell’innalzamento della qualità dei servizi offerti” è il commento del sindaco, Ilario Agata, che poi tiene ad intervenire sul ritardo rispetto ai tempi previsti per la realizzazione dell’opera. “Per le criticità e i disagi connessi all’ultimazione dei lavori proprio durante la stagione balneare ci scusiamo con i cittadini, ma soprattutto con i titolari dello stabilimento balneare sottostante, che peraltro ringraziamo per la pazienza e per averci manifestato, nel pieno rispetto delle istituzioni e in maniera estremamente corretta ed educata, le loro legittime preoccupazioni relative alle eventuali ripercussioni sulla loro attività, che speriamo non abbia risentito in maniera sostanziale della presenza del cantiere” - dice Agata, che chiude ricordando che “non si è trattato di un servizio di cui il paese è rimasto privo e che poi è stato riaperto, ma della costruzione di un’infrastruttura nuova che apporta un miglioramento nella fruizione dell’area quando la stagione balneare è ancora in corso”.